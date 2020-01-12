Kayserispor Oğuzhan'ı renklerine bağladı

"Ben hep hip hop'tım"

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Hes Kablo Kayserispor, 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor, TFF 1.Lig takımlarından 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı. Stoper mevkinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan 17 müsabakada da görev yaptı. 2 sarı kart görüp 2 asisti bulunan Oğuzhan 1530 dakika sahada kaldı.

Balıkesirspor alt yapısında yetişen ve 2014 yılında profesyonel olan Oğuzhan Çapar, hafta başında Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

KAYSERİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

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