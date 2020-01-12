Kayseri U-15 Ligi A Grubu

"Ben hep hip hop'tım"

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Kayseri U15 Ligi A Grubu'nda oynanan son hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 31 mağlup eden Argıncık Esnafspor, sezonu üç puan ile kapattı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Yakup Aksoy xxx, Oğuzhan Bahçıvan xxx, Onur Arifoğlu xxx

Argıncık Esnasfpor: Burak Mutlu xx, Emirhan Tahta xx, Adem Yılmaz xx, Serhat Mert xxx, Taner Tak xxx, Ali Balkan xxx, Buğra Gökmen xx, Burak Akkoyun xx, Semih Üzel xxxx, Ramazan Ozon xx, Halil İbrahim Kabakçıoğlu xx

Kılıçaslan Yıldız: Rasim Akgündüz x, Eray Kepenek x, Kaan Karaca xx, Can Ergün xx, Mehmet Yıldız x, Alper Erdoğan x, İsmail Ardıç xx, Muhammed Acar x, Muhammed Akkan xx, Abdurrahman Kendir xx, Eray Alıcı x

Goller: Semih Üzel Dk. 20 , 32 ve 60 (Argıncık Esnafspor) , İsmail Ardıç Dk. 53 (K.Aslan Yıldızspor)

KAYSERİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

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