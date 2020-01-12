Kayseri U-15 Ligi B Grubu Hacılar Erciyesspor-OSB Atletikspor: 3-0

"Ben hep hip hop'tım"

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Kayseri U15 Ligi B Grubu'nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Hacılar Erciyesspor'a 30 mağlup oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Muhammed Emin Çolak xx, Onur Aydın xx, Sema Çetin xx

Hacılar Erciyesspor: Emirhan Yüce xxx, Nezir Kaan Cengiz xxx, Batuhan Bağlamış xxx, Mert Koç xxx, Burak Avcı xxx, Osman Söylemez xx, Mahmuthan Bayırbaşı xx (Dk. 41 Ahmet Kakillioğlu xx), Mehmet Çiftçibaşı xx, Talha Özyürek xxx, Fatih Eroğlu xx, Bedirhan Teke xx

OSB Atletikspor: Mevlüt Çadır xx, Murathan Topakkaya x, Mustafa Alp Yedikaya x, Samet Şahin x, İslam Ova xx, Anıl Çalış xx, Samed Yüksel x, Enes Berkay Çetin x, Özkan Ekici xx, Ege Irmak xx, Yusuf Aydoslu xx

Goller: Batuhan Bağlamış Dk. 10 , Ahmet Kakillioğlu Dk. 50 ve 60 (Hacılar Erciyes Gençlik)

KAYSERİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

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