Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu Kafkasspor-OSB Atletikspor: 2-2

Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu'nda zirve yarışı veren OSB Atletikspor, Kafkasspor karşısında 21 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtarsa da zirve yolunda ağır yara aldı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xxx, Furkan Ulu xxx, Yılmaz Barkın Baygün xxx
Kafkasspor: Ergin Albayrak xx, Bekir Böke xxx, Abdulbaki İnce xxx, Ekrem Gül xx, Resul Havur xx, Osman Kutay Altuntaş xxx, Eser Şengül xxx (Dk. 73 Furkan Baykal xx), Fırat Durkut xxx, Burak Ekinci xx, Onur Ekinci xxx, Mustafa Enes Cingöz xx
OSB Atletikspor: Ersin İptaş xx, Emre Ateş xxx, Furkan Batar xx (Dk. 46 Ömer Yıldız xx), Orhan Şahin xx, İsmail Aydoğdu xxx, Yusuf Aydoğdu xxx, Mehmet Akif Gürkan xx, Emre Ulu xx, Muzaffer Sekmen xxx (Dk. 75 Eray Lafçı xx), Mustafa Yeşil xxx, Serkan Yıldız x
Golleri: İsmail Aydoğdu Dk. 60 , Emre Ateş Dk. 88 (OSB Atletikspor), Eser Şengül Dk. 65, Bekir Böke Dk. 70 (Kafkasspor)
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12 Ocak 2020 Pazar
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