Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 9.haftasında evinde oynadığı maçta Gaziantep Adamspor'u 31 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin adımlarla ilerliyor.

OSB Spor Salonunda Gaziantep Adamspor'u konuk eden OSB Teknik Koleji Atletikspor, rakibi Gaziantep Adamspor'u ilk sette 2522, ikinci seti konuk ekip Adamspor 2624, üçüncü seti OSB Teknik Koleji Atletikspor 2520 ve son seti ise 2522 mağlup ederek sahadan 31'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

26 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 10.haftasında deplasmanda Özel Hatay Doğuş Okulları'na konuk olacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin tamamlanmasına 5 maça kala liderliğini sürdürüyor ve kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmanın hesabını yapıyor.

KAYSERİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

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