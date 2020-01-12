Erciyes'te sömestr tatili boyunca her akşam gece kayağı yapılabilecek

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestr tatili boyunca gece kayağı yapılabilecek.

Kayak sezonunun açılmasından sonra Cuma, Cumartesi ve Pazar günü akşam 20.00'ye kadar gece kayağı yapılan Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayakseverler gece kayağına büyük ilgi gösteriyor. Kayakçılar tarafından gece meşaleli iniş gösterilerinin yapıldığı, dünyada çok az görülen toz karı ile ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestr tatili hazırlıkları da tamamlandı.

Kayak merkezinde 3 gün düzenlenen gece kayağı, 22 ışıklandırma sistemi ile aydınlatılan pistlerde sömestr tatili boyunca gece kayağı yapılabilecek. Kayakseverlerin güvenli bir biçimde kayak keyfi yaşaması için ise 7/24 güvenliği sağlayan 25 kişilik güvenlik timi bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk gerçekleştirilerek, poliklinik hizmeti veren bir merkez hizmete girdi.

KAYSERİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

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