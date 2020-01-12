Kayserispor kampında sürpriz doğum günü Robert Prosinecki 51 yaşına girdi

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Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, doğum günü pastası kesti.

Süper Lig'in devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin doğum günü kutlandı.

12 Ocak 1969 doğumlu olan Hırvat teknik adam için doğum günü pastası hazırlandı. Sarı Kırmızılı takımın kamp yaptığı otelde doğum günü pastası üzerindeki mumları üfleyen Prosinecki, sonrasında pastayı kesti. 51 yaşına giren Hırvat teknik adama pastadan ilk dilimi Hasan Hüseyin Acar ikram etti.

KAYSERİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

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