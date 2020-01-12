Yavuzspor şampiyon oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A grubunda bugün oynadığı maçta Güneşspor’u 32 mağlup eden Yavuzspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım oldu.

Geçtiğimiz hafta A Grubu’nda Başakpınar Belediyespor’un Süper Amatör Küme’ye yükselen ilk takım olmasından sonra, ikinci takım ise Yavuzspor oldu. Bugün Argıncık Stadı’nda oynanan maçta rakibi Güneşspor’u 32 mağlup eden MaviBeyazlı takım adımı Süper Amatör Küme’ye yazdıran bu gruptaki ikinci takım oldu. Son iki haftaya girilirken Güneşspor galibiyeti ile puanını 35 yapan Yavuzspor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme’de mücadele edecek.

KAYSERİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

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