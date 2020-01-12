Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi Play-Off’a yükselen 6 takım belli oldu

Bu sezon iki ayrı grupta 15 takımın mücadele ettiği Kayseri U15 Futbol Ligi sona erdi. Gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takım PlayOff oynama hakkı kazandı.
Bu sezon büyük bir mücadeleye sahne olan Kayseri U15 Futbol Ligi maçları oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Bu sezon 15 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği ligde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar PlayOff oynama hakkı elde etti. Buna göre A Grubu’nda Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor ve Talasgücü Belediyespor PlayOff vizesi alırken B Grubu’nda ise OSB Atletikspor, Erkiletspor ve Kayseri Kalespor takımları isimlerini PlayOff’a yazdırdı. PlayOff maçlarında ilk sırayı alan takım ise Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.
KAYSERİ
12 Ocak 2020 Pazar
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