Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi Play-Off’a yükselen 6 takım belli oldu

Bu sezon iki ayrı grupta 15 takımın mücadele ettiği Kayseri U15 Futbol Ligi sona erdi. Gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takım PlayOff oynama hakkı kazandı.

Bu sezon büyük bir mücadeleye sahne olan Kayseri U15 Futbol Ligi maçları oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Bu sezon 15 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği ligde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar PlayOff oynama hakkı elde etti. Buna göre A Grubu’nda Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor ve Talasgücü Belediyespor PlayOff vizesi alırken B Grubu’nda ise OSB Atletikspor, Erkiletspor ve Kayseri Kalespor takımları isimlerini PlayOff’a yazdırdı. PlayOff maçlarında ilk sırayı alan takım ise Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

KAYSERİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

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