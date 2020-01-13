Kayseri Süper Amatör Küme’de lider değişti Esen Makina Belsinspor yeni lider oldu

"Ben hep hip hop'tım"

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Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 15. haftanın tamamlanmasından sonra lider el değişti.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 15.hafta sürpriz sonuçlar alındı. Haftaya avantajla lider olarak giren Develispor evinde oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor ile 11 berabere kalırken, Esen Makina Belsinspor ise dün Gençlerbirliği’ni 21 yenerek ligin yeni lideri oldu.

Develispor aldığı beraberlik sonrası puanını 34 yaparken, Esen Makina Belsinspor ise 36 yaptı ve haftalar sonra liderlik koltuğuna oturmanın sevincini yaşıyor.

KAYSERİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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