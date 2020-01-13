Kayseri 1.Amatör Küme’de nefesler tutuldu A Grubunda şampiyonlar belli oldu B Grubunda şampiyonluk kızıştı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti. A Grubunda Başakpınar Belediyespor’un ardından Kayseri Yavuzspor’da şampiyonluğunu ilan ederken B Grubunda ise büyük heyecan devam ediyor.
A Grubu maç sonuçlar;
Kayseri Yavuzspor 32 Kayseri Güneşspor
Başakpınar Belediyespor 00 Yeni Esenspor
Argıncıkspor 43 Yerköyspor
Esentepespor 13 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Amarat Gençlikspor 30 Büyüleyenspor (Hükmen)
B Grubu maç sonuçları;
Palasspor 14 Kayserigücü FK
Akkışla Gençlikspor 21 Sanayi Esnafspor
Kafkasspor 22 OSB Atletikspor
Argıncık Esnafspor 14 Gültepespor
Tomarza Belediyespor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
KAYSERİ
13 Ocak 2020 Pazartesi
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