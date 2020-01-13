Kayseri 1.Amatör Küme’de nefesler tutuldu A Grubunda şampiyonlar belli oldu B Grubunda şampiyonluk kızıştı

"Ben hep hip hop'tım"

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Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti. A Grubunda Başakpınar Belediyespor’un ardından Kayseri Yavuzspor’da şampiyonluğunu ilan ederken B Grubunda ise büyük heyecan devam ediyor.



A Grubu maç sonuçlar;

Kayseri Yavuzspor 32 Kayseri Güneşspor

Başakpınar Belediyespor 00 Yeni Esenspor

Argıncıkspor 43 Yerköyspor

Esentepespor 13 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Amarat Gençlikspor 30 Büyüleyenspor (Hükmen)

B Grubu maç sonuçları;

Palasspor 14 Kayserigücü FK

Akkışla Gençlikspor 21 Sanayi Esnafspor

Kafkasspor 22 OSB Atletikspor

Argıncık Esnafspor 14 Gültepespor

Tomarza Belediyespor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

KAYSERİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

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