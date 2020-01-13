Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama

HES Kablo Kayserispor taraftarları, 6 yıl sonra tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Robert Prosinecki'yi meşalelerle karşılayarak, doğum gününü kutladı.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, 6 sene sonra Kayseri'de. 6 Aralık'ta Kayserispor'un Antalya kampına katılan Prosinecki, kamp bitiminde Kayseri'ye sportif direktör Bülent Bölükbaşı ile birlikte karayolu ile geldi. Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaklaşık 150 Kayserispor taraftarı, Hırvat teknik adamı meşale ve tezahüratle karşıladı. Araçtan inerek taraftarı selamlayan Prosinecki için sürpriz bir doğum günü kutlaması da yapıldı. Bugün 51 yaşına giren Prosinecki'nin pastasındaki mumları taraftarlar meşalelerle yaktı. Hırvat teknik adam da, taraftarlara bu sürpriz için teşekkür etti.

Robert Prosinecki taraftarlarla birlikte kendisini karşılayan kulüp yöneticisi Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın ve İsa Gün ile birlikte kulüp tesislerine gitti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Prosinekci'nin karşılanması

Prosinekci'nin taraftarla buluşması

Genel detay



KAYSERİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.