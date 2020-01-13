Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 61 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi ilçesinde Y.H.'ye ait işyerinde kaçak telefon sattığının bilgisi alınması üzerine işyerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 61 adet IMEI kaydı bulunmayan farklı markalarda kaçak cep telefonu ele geçirildi. Y.H., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

KAYSERİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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