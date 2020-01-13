Kayseri’nin Bölgesel Amatör Lig 5. Grup temsilcisi Talasgücü Belediyespor’un AntalyaBelek’te yaptığı bir haftalık kamp çalışmaları sona erdi.

Talasgücü Belediyespor’un 5 Ocak’ta başlayan AntalyaBelek kampı dün yapılan son çalışma ile tamamlandı. Takım, dün karayolu ile Kayseri’ye dönerken, iki günlük tatilin ardından ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde yapacağı antrenmanlar ile devam edecek. Antalya kampında 3 hazırlık maçı oynayan sarıLacivertli takım, ilk hazırlık maçında İstanbul Evler Spor Kulübü ile 22 berabere kalırken, ikinci hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor’a 20 yenildi. Son hazırlık maçında Bergama Belediyespor ile mücadele eden Kayseri ekibi bu maçı ise 11 eşitlikle tamamladı. Teknik Direktör Halil Aslan, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirirken, “Antalya’da eksiklerimizi giderme imkanı bulduk. Oynadığımız hazırlık maçları ile son durumumuzu gördük. Ligin ikinci yarısında zirveye biraz daha yaklaşarak gerçek gücümüzü göstermek istiyoruz” dedi.

KAYSERİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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