Hasketbol'un kızlarından iki önemli derece

Hasketbol Gençlik Ve Spor Kulübü U18 ve U16 kız takımları, her 2 kategoride de 1 oyuncu dışında 20042005 doğumlu U16 jenerasyonu ile mücadele ederek bu sezon oynadıkları müsabakalar sonucunda U18 kızlar kategorinde Kayseri 3.sü, U16 Kızlara kategorisinde Kayseri 2.si olarak büyük bir başarıya imza attı.

U18 kızlar kategorinde oynadıkları 8 maç sonucunda final grubuna kalan, final grubunda ise rakibi Adigespor'u mağlup eden Hasketbol GSK Kayseri 3.sü oldu. U16 Kızlarda ise lig boyunca oynadıkları 8 maçta 6 galibiyet 2 yenilgi alan başarılı ekip Kayseri 2.si olmayı başardı.Kulüp Başkanı ve Antrenör Hasan Aksoyak, konu hakkında yaptığı değerlendirmede ''Geçtiğimiz sezonlarda özellikle kızlar kategorisinde sahada maça çıkarabilecek lisanslı 5 oyuncuyu zor bulabiliyorduk. Bu sezon kızlarımızın basketbola olan ilgisi her geçen gün artıyor. Artık sahaya çıkaracağımız 12 oyuncuyu biz seçebilecek duruma geldik. Avanos ve Kayseri’de çalışmalarına devam eden kızlarımızla birlikte çok güzel yetenekli bir jenerasyon yakaladık. Doğru disiplinli ve düzenli çalışmanın neticesi olarak ta bu sezon başarılar gelmeye başladı. Her maç velilerimizin ve sporcularımızın tribün desteğini de arkamıza alarak 2 kategoride de kürsüye çıkmayı başardık. İlerleyen günlerde U12 U11 ve U10 kategorilerinde ki maçlarımızda başlayacak. Bu kategorilerde de hedefimiz ilk 3 dereceye girmek olacak'' dedi.

