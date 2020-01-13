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Kayseri’de çocuk parkını benzinle kundakladılar

İHA

Kayseri'de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

Kayseri’de çocuk parkını benzinle kundakladılar

Kayseri’de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.
Edinilen ilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık kayabaşı mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Doğu Sanayi Parkı’na gelen kimliği belirsiz kişiler, parkın içine benzin dökerek ateşe verdiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından söndürülen yangının ardından park kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangını çıkaranları bulmak için çalışma başlattı.

KAYSERİ

13 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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