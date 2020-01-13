Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.

1012 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında Havalı Tabanca kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularımız müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca ilk kez yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Eda Türkoğlu müsabakaları altıncı, yine ilk kez yarışmaya giren Mahmut SABAN yıldız erkekler kategorisinde 7 olmuştur.

Türkiye Kupası müsabakalarında ayrıca eski rekoru yine kendisine ait olan Meryem Nur Korkut 295 puan ile Minik bayanlar Türkiye Rekoru kırdı.

Minik Bayanlar Kategorisinde

1 Meryem Nur korkut

2 Fatma Tuana Kurtoğlu

3Sude Kübra Eker

4Hasret Nur Korkut

Minik erkekler

1. Adem Efe Karakavak

3. Ege Kağan Ceylan

5.Alperen Balcıoğlu

KAYSERİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

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