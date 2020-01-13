Okullar arası Genç A Güreş Grup müsabakaları tamamlandı

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Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okullar Arası Genç (A) GrekoRomen, Serbest Güreş Grup Müsabakaları tamamlandı.

10 12 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara GrekoRomen’de 14 İlden 124 sporcu, Serbest’te ise 12 ilden 110 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen Grup müsabakalarına Kayserili sporcular damgasını vurdu. Sporcularımız GrekoRomen stilde 6 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz, Serbest Stilde ise 1 Gümüş, 2 Bronz madalya kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.

Grup birinciliği müsabakaları sonucunda dereceye giren sporcular 13 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak olan Genç (A) GrekoRomen, Serbest Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

KAYSERİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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