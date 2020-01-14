Prematüre Doğan Bebeğin Kalbindeki Damar Açıklığı Anjiyografik Yöntemle Kapatıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 1300 gramlık prematüre bebeğe anjiyograifik yöntemle müdahale edildi. Bebeğin aort ile akciğere giden damar arasındaki açıklık başarılı bir girişimsel işlemle kapatıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Argun, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen girişimsel işlemle ilgili olarak, "Hastamız Prematüre 27. haftada dünyaya gelen bir bebektir. Doğumdan sonra ciddi solunum sıkıntısı yaşayan bebek doğduktan üç hafta sonra kronik akciğer hastalığı ile mücadele etti. Bu sırada kalp yetersizliğinden olması solunum cihazından çıkmasını engelliyordu. Hastamızın ekokardiyografik incelemesinde Aort ile akciğere giden damar arasında PDA dediğimiz bir damar açıklığı olduğunu tespit ettik. Bu durum hastanın solunum cihazından çıkmasını engellemekteydi ve kronik akciğer hastalığının iyileşmesi üzerine olumsuz etki ettiğini tespit ettik. Biz anjiyografik yöntemle kasıktaki atardamar ve toplardamardan kılıf yerleştirerek uygun kateterle girdik ve Aort damarından akciğere giden damar açıklığını anjiyografik olarak da saptadık. Klinik olarak baktığımızda önemli bir açıklıktı. Bunu anjiyografik olarak kapattık. Bebeğe anestezi uygulayarak yaptığımız işlem sonrasında bebeğin solunum sıkıntısı hızla iyileşti. Bebek beklenen doğum tarihinden önce doğduğu için doğduğunda 1150 gram ağırlığındaydı. İşleme aldığımızda 1300 gram ağırlığındaydı. Bebek hızla iyileştikten sonra biz sağlıkla taburcu ettik. Bebek şuan doğması gereken zamanda ve kilosu 3000 gram oldu. Bebeğimiz şuan sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bunun için ekip olarak hepimiz çok mutluyuz. Bu işlem bu kadar küçük bir bebeğe uygulanması açısından Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiğimiz ilk işlemdir. Bundan sonrada ekip olarak bu tür vakalara başarıyla müdahale etmeye devam çalışacağız” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Özdemir ise, "Bizim asıl işimiz yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde prematüre doğan bebeklerin takibidir. Onları sağlıkla mümkün olan kronik problemlerini en aza indirgemiş şekilde taburcu edebilmek isteriz" ifadesinde bulundu. Uzm. Dr. Özdemir, "Yeni doğan yoğun bakımlarda en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bebeklerdeki büyük damarlar arasındaki duktus dediğimiz açıklığın doğumdan sonra devam ediyor olması. Bu aşamada biz yeni doğan yoğun bakımda bebekler özellikle erken doğum sonrası solunum cihazından ayrılmadıklarında, hastanemiz çocuk kardiyoloji kliniğinden destek istiyoruz" diyerek şu bilgileri verdi:

"Günlük yaptığımız muayenelerde kalbinde üfürüm saptadığımız bebeklerin kardiyoloji kliniğimizden ekokardiyografik incelemesini yapmasını talep ediyoruz. Bu bebeğimizde de PDA duktus açıklığı saplanmıştı. Sonrasında biz medikal ilaç tedavisiyle kapatmak için uğraşmamıza rağmen bu açıklığın kapanmaması üzerine kardiyoloji ve yeni doğan ekibi olarak bir konsey oluşturduk ve bebeğin anjiografik yöntemle en az invaziv girişimle kapatılması yoluna gitmiş olduk. Bu bebekte de anjiografik yöntemle kapama yolunu tercih ettik. Hastayı ne kadar erken taburcu edebiliriz onun yoluna gittik. Hastamızın da 21. gününde, PDA sının kapatılması üzerine hızlı bir şekilde mekanik ventilatörden ayırıp, kronik akciğer problemlerinin kolayca tedavisinin olmasını sağlayarak, aileye bebeğin sağlıklı bir şekilde teslim ettiğimiz için bizde çok mutlu olduk. Bu arada da kontrolleri devam etmekte ve bebeğimiz hızlı sağlıklı bir şekilde büyümektedir" dedi.

KAYSERİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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