Analig Voleybol Kız takımı yarı finalde

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Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız takımımız yarı finale yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Çeyrek Final müsabakaları 11 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Niğde’de yapıldı.

Müsabakalarda ilimizi temsil eden Kayseri Kız takımımız ilk gün Mersine 31 yenildi, ikinci gün Hatay'ı 30, üçüncü gün Çankırı'yı 30 yenerek Yarı finale yükseldi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarı Finale Yükselen Analig Voleybol Kız takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

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