"Bir Projem Var'a ilginç başvurular yapıldı

Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların öneri ve fikirlerinin hayata geçirilebilmesi amacıyla web sitesi üzerinden başlatılan "Bir Projem Var" uygulamasına 1000’e yakın başvuru yapıldı.

Başvuru yapılan projeler arasında teleferik, fosil müzesi, hasır poşet, skatepark, ipekböcekçiliği, kullanıcı deneyimli internet ve mobil uygulamalı alışveriş platfrom, akıllı çöp kutusu, sabit simit stantları, Erciyes’e rüzgar gülü, gezenti kitap, akıllı durak, yaya yeraltı yolları, dilencisiz şehir, gilaboru bahçesi, aile danışmanlığı, tema park gibi birçok farklı proje yer alıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor, birlikte beyin fırtınasına devam ediyoruz. Web sitemizde yer alan "Bir Projem Var" sistemine yaklaşık 1000 proje ile başvuru yapıldı. Bizlere en büyük desteği veren milletimiz ilçemiz için de düşünmeye, proje üretmeye gönüllü. Çünkü biliyoruz ki aile ve arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise ve üniversite kantinlerinde konuşulan, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçen çok güzel fikirler var. Web sitemizde bulunan ‘Bir Projem Var’ uygulamasına proje ve fikirleriyle destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Yapılan işbirliklerin sözde olmadığını, bu işbirliklerin sonucunda güzel sonuçlara ulaşılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bir Projem Var’ın asıl maksadı Melikgazi’deki birtakım problemleri çözmek, şehre katkı sunmak ve güçlü ve referans imajını daha da güçlendirmek.” diye konuştu.

KAYSERİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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