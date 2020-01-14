Tarihi eser operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 325 adet sikke, 36 adet tarihi obje ile 1300 yıllık deri el yazması kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 325 adet sikke, 36 adet tarihi obje, 5 adet heykel ile 1300 yıllık deri üzerine el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.A., S.Ö., M.S., Z.D., E.G., A.V., H.K., M.C., F.D., İ.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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