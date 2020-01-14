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Kültür şehrine yakışır kütüphane

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür şehri Kayseri'ye yakışır bir yatırıma imza attı. Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen Kiçikapı'daki Tarihi Meryem Ana Kilisesi 15 Ocak itibarıyla kapılarını açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kütüphane yatırımlarının devam ettiğini kaydetti.

Kültür şehrine yakışır kütüphane

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür şehri Kayseri’ye yakışır bir yatırıma imza attı. Şehir Kütüphanesi’ne dönüştürülen Kiçikapı’daki Tarihi Meryem Ana Kilisesi 15 Ocak itibarıyla kapılarını açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kütüphane yatırımlarının devam ettiğini kaydetti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, restorasyonu yapılan ve Şehir Kütüphanesi’ne dönüştürülen Kiçikapı’taki Meryem Ana Kilisesi’nde önceki hafta incelemelerde bulunmuş ve çalışmaların 15 Ocak’a kadar tamamlanacağını açıklamıştı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı sırasında da Şehir Kütüphanesi’ni 15 Ocak’ta ziyaretçilere açacaklarını ifade etmişti. Tarihi kütüphane Başkan Memduh Büyükkılıç’ın açıkladığı gibi 15 Ocak itibarıyla kapılarını açıyor.
50 BİN KİTAP YER ALIYOR
Tarihi binada açılan Şehir Kütüphanesi’nde 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunuyor. 200 kişilik olan kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kaynaklara kolay ulaşım imkanı sunuluyor. Tarihi bina kütüphaneye dönüştürülürken her yönüyle engellilere uygun olarak tasarlandı. Kütüphanede sesli kitapların yanı sıra görsel ve işitsel materyaller de yer alıyor. Şehir Kütüphanesi’nde elektronik kitapları okumak ve araştırma yapmak isteyenler için bilgisayar odası da mevcut.
“KAYSERİ: DİNAMO!” EKİBİ DE KÜTÜPHANEDE
Tarihi Şehir Kütüphanesi’ni açılışının arifesinde Kadir Has Üniversitesi’nden gelen ve “Kayseri: Dinamo!” dersi için araştırmalar yapan Rektör YardımcısıMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker ile öğrencileri de ziyaret etti. Halka açık “Kayseri: Dinamo!” dersini alan 30 öğrencisiyle birlikte Kayseri’de inceleme ve araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Nihat Berker, tarihi kütüphaneyi çok beğendiklerini belirtti. Prof. Dr. Berker ve öğrencilerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaretleri sırasında Başkan Büyükkılıç, mutlaka Şehir Kütüphanesi’nin de görülmesi gerektiğini ifade etmişti.
“KÜTÜPHANE YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kültür şehri Kayseri’ye yakışır bir yatırımı hizmete açtıklarını belirterek Şehir Kütüphanesi’nin Kayseri’ye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Kütüphane yatırımlarının devam ettiğini de ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi yanındaki konservatuvarın eski binasının da kütüphaneye dönüştürülerek Merkez Kütüphane’nin kapasitesinin yüzde 50 oranında artırılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir’deki Sosyal Yaşam Merkezi’nin son katının da büyük bir kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

KAYSERİ

14 Ocak 2020 Salı

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