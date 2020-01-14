Oyun parkını yakan 2 kişi gözaltına alındı

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Kayseri'de yakılan oyun parkıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı mahallesi 6365 sokak üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, çocuk parkı faili meçhul şahıs yada şahıslar tarafından yakıldı. Çıkan yangında, parkta bulunan kaydırak ve salıncak türü aletlerinin plastik aksamları tamamen yanarken, metal aksamlarda ise yanma sonucu eğilmeler meydana geldi. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, parka yakın bir yerde bulunan benzin bidonu buldu. Bidon üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bidonda V.D. (22) ve T.K.'nın (22) parmak izine rastladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan V.D. ve T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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