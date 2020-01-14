Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20192020 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

12 Aralık 2019 8 Ocak 2020 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 16 okuldan 195 sporcu katıldı.

Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonucunda Yıldız Erkeklerde 1. Salih Avgın Paşa Orta Okulu, 2. İzzet Öksüzkaya Orta Okulu ve 3. Ahmet Paşa Orta Okulu, Yıldız Kızlarda ise Ahmet Paşa Orta Okulu, 2. SahraGalip Özsan Orta Okulu 3. 75. Yıl Mühibe Germirli Orta Okulu ve 4. Yemliha Şehit Yunus Uygun Orta Okulu oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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