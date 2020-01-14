Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçında sahaya çıkamadı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun yanal sahaya çıkamadı.
Sarılacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında olamadı. Tecrübeli teknik adam müsabakayı soyunma odasındaki televizyondan takip ediyor.
KAYSERİ
14 Ocak 2020 Salı
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