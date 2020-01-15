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Kayseri'de 2019 yılında 7 bin 184 trafik kazası meydana geldi Kazalarda 30 kişi öldü, 5 bin 388 kişi ...

İHA

Kayseri'de 2019 yılı içerisinde meydana gelen 7 bin 184 trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 388 kişi de yaralandı.

Kayseri'de 2019 yılında 7 bin 184 trafik kazası meydana geldi Kazalarda 30 kişi öldü, 5 bin 388 kişi yaralandı

Kayseri'de 2019 yılı içerisinde meydana gelen 7 bin 184 trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 388 kişi de yaralandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ve ilçelerde 2019 yılında 7 bin 184 trafik kazası meydana geldi. 22 ölümlü, 3 bin 11 yaralamalı ve 4 bin 151 maddi hasarlı trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 388 kişi yaralandı.

KAYSERİ

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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