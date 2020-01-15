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Maaş bordroları yakıp, zamma tepki gösterdiler Türkiye Kamu-Sen Kayseri il Temsilcisi Kamil ...

İHA

Türkiye KamuSen üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasında 2020 yılının ilk maaş bordrolarını yakarak, memurlara verilen zamma tepki gösterdi.

Maaş bordroları yakıp, zamma tepki gösterdiler Türkiye Kamu-Sen Kayseri il Temsilcisi Kamil Ünal: "Fakirin yemeği olan kuru fasulye ve pilav lüks gıda maddesi haline geldi"

Türkiye KamuSen üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasında 2020 yılının ilk maaş bordrolarını yakarak, memurlara verilen zamma tepki gösterdi.
Türkiye KamuSen Kayseri il Temsilcisi Kamil Ünal, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği açıklamasında, memurlara verilen zammı eleştirdi. Ünal, "23 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır. Kamu görevlileri bugün ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır. Buna göre memurlar ortalama 160 TL, emekliler ise 100 TL zam ile 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacaklardır. TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama yüzde 10.9, mutfak tüpü yüzde 17.6, doğalgaz yüzde 22., elektrik 18.3 zamlanmışken, maaşlara yüzde 4 zam yapmak adeta memur ve emekliler ile alay etmek demektir. Ekonomi iyi yolda istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor masalı çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla kabusa dönüşmüştür. Yetkililer hedef enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek, memurlarımızı düşük ücret artışına mahkum ederken, milletimizi zorunlu harcamalarında enflasyon canavarına teslim etmektedir. 2019 yılında gerçekleşen resmi enflasyon ise yüzde 11.84 olmuştur. Buna göre memur maaşları enflasyonun gerisinde gelmektedir. Kaldı ki, bu oran TÜİK'in enflasyon sepetindeki çoğunu halkın tüketmediği 418 madde 895 çeşit ürününü ortalama artışını göstermektedir. Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma ve kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2019'daki gerçekleştiği ilan edilen resmi enflasyonun kat be kat üzerindedir. Eğitim, sağlık ve ulaşım gibi harcamalar enflasyonun üzerinde zamlanmıştır. Bir zamanların fakirin yemeği olan kuru fasulye ve pilav lüks gıda maddesi haline gelmiştir. Kırmızı etin yalnızca adı kalmıştır. Sebze ve meyve el yakmaktadır. İlaca yüzde 46, giyime yüzde 33, gazeteye yüzde 28, dergiye yüzde 51 zam gelmiş, emeklinin beli iyiden iyiye bükülmüştür. Ekmeğimiz bile yüzde 13 zamlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından sendika üyeleri, 2020 yılında aldıkları ilk bordroları yakarak, verilen zamma tepki gösterdi.

KAYSERİ

15 Ocak 2020 Çarşamba

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