Alanyaspor - Kayserispor maçını Ali Palabıyık yönetecek

Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 18. hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18. haftasında 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan AlanyasporKayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4.Hakemi Bilal Köseoğlu.

Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçının VAR Hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Yasin Kol yapacak.

KAYSERİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.