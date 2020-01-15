Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupasında dün oynanan Fenerbahçe maçında ilk 11’de oynayan oyuncular düz koşu ile tamamlarken diğer oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra yapılan pas, top kapma, yan top çalışmaları ve ardından çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Kaleciler ise takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

SarıKırmızılılar yarın yapacağı antrenman ile Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

KAYSERİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.