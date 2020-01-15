Melikgazi Belediyespor, başarıdan başarıya koşuyor

Melikgazi Belediyesi MELMEK kursu taekwondo sporcusu Beyza Basma Ankara'da yapılan şampiyonasında Türkiye 3.’sü oldu. Melikgazi Belediyespor takımları diğer branşlarda da başarılar almaya devam ediyor.

Beyza Basma 1216 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da yapılan şampiyonaya katılan büyükler taekwondo Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu.

Genç sporcuyu kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sporcularımızın başarısı sporda ne kadar doğru işler yaptığımızın kanıtı. Türkiye olimpiyatlarında hazırlık sporcusu olan Melikgazi Belediyespor taekwondo sporcumuz Beyza, bu başarısından dolayı, milli takım kadrosuna davet edilerek, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak olan turnuvada milli takımımızı, ülkemizi ve Kayserimizi temsil edecek. Beyza kızımıza bu yolda başarılar dilerim.” dedi.

Melikgazi Belediyespor'un diğer spor branşlarında da başarılara imza attığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları kaydetti:

“2. Lig 3 grup voleybol A takımımız 11 maçta 11 galibiyet alarak grup birincisi oldu. Voleybol genç takımımız Kayseri 1.'si oldu. Türkiye finallerine katılabilmek için grup maçlarına gidecek. Kayseri birincisi olan voleybol yıldız takımımız Türkiye finallerine katılabilmek için grup müsabakalarına gidecek. Kayseri ikincisi olan Basketbol takımımız Türkiye final grup maçlarına gidecek. Her seferinde olduğu gibi yine bizi başarıyla temsil edeceklerine inancım oldukça fazla. Teknik hocalarımıza sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederim."

KAYSERİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.