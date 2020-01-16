Çağatay Polatdemir, Karaman Belediyespor'a transfer oldu

Yahyalıspor forması giyen genç savunma oyuncusu Çağatay Polatdemir ligin ikinci yarısı öncesi Karaman Belediyespor’a transfer oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ekiplerinden Yahyalıspor forması ile ligin ilk yarısında forma giyen 1998 doğumlu genç ve başarılı oyuncu Çağatay Polatdemir, 7. Grupta mücadele eden Karaman Belediyespor ile anlaştı. Sezon başında Pazarspor’dan Yahyalıspor’a transfer olan Çağatay Polatdemir ligin ikinci yarısında Karaman Belediyespor formasını terletecek. Ligin ilk yarısında Yahyalıspor forması ile 13 maçta forma giyen Çağatay, gol sevinci yaşamadı.

Karaman’a giderek yeni takımı ile antrenmanlara başlayan Çağatay Polatdemir hafta sonu başlayacak olan ligin ikinci yarısı öncesi performansı ile göz dolduruyor.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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