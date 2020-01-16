Oğuzhan Çapar'ın lisansı çıkartıldı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Hes Kablo Kayserispor, Balıkesirspor'dan transfer ettiği Oğuzhan Çapar'ın lisans işlemlerini tamamladı. Oğuzhan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar takımla çalışmalara başladı. Balıkesirspor ile yollarını ayıran genç futbolcu Oğuzhan Çapar ile 2,5 yıllık sözleşme yapıldı.

Stoper mevkisinde görev yapan Oğuzhan Çapar, 20192020, 20202021 ve 20212022 sezonlarında Hes Kablo Kayserispor forması giyecek.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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