Kayserispor'a yeni stoper Ömer Memiş 4,5 yıllık imzaladı

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Hes Kablo Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Ömer Memiş profesyonel oldu.

Hes Kablo Kayserispor alt yapısında sezon başında 1461 Trabzonspor’dan transfer olan 2001 doğumlu stoper Ömer Memiş profesyonel olarak 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2003 yılında Trabzonspor alt yapısında futbola başlayan ve ardından 1461 Trabzonspor takımlarından forma giyen Ömer, 2019 yılında Hes Kablo Kayserispor bünyesinde. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan savunma futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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