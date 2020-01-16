Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikram etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikramında bulundu.

Sergide bulunan belediye başkanları ve konuklara ikramda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için geldiğimiz Ankara’da Kayserimizin dünyaca ünlü lezzeti pastırmamızdan ikramlarda bulunduk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz standa uğrayan belediye başkanlarına meşhur lezzetimizden tattırarak damaklarını şenlendirdik. Namı sınırları aşan pastırmamızı afiyetle yiyen ziyaretçilerimiz de bu eşsiz lezzetin tadını çıkardılar" dedi.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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