Kayseri'de 309 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: "Çocuklarımız evlere geldiği zaman karneye bakmadan öncelikle onları bir kucaklayalım" "Tatilde sınırsız televizyon ve interneti doğru bulmuyoruz"

20192020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi yarın sona ererken Kayseri'de 309 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız evlere geldiği zaman karneye bakmadan öncelikle çocuklarımıza bakalım. Onları bir kucaklayalım" dedi.

Yarın kentte 309 bin öğrencinin karne alacağını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; "20192020 eğitim öğretim yılının birinci dönemini yarın bitiriyoruz. Kayseri’de 309 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşayacak. Aslında onlarla beraber biz de karne heyecanı yaşıyoruz, veliler de karne heyecanı yaşıyor. Tabi karne her şeyin bir ifadesi değil. O sadece akademik başarının bir yansıması. Biz çocuklarımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz, sadece not olarak değerlendirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Velilere tavsiyelerde bulunan Ekinci, çocukların karnelerle birlikte eve geldiğinde karneye bakmadan önce onların kucaklanması gerektiğini vurgulayan Ekinci; "Velilerimize şu tavsiyelerde bulunacağım. Kesinlikle çocuklarımız evlere geldiği zaman karneye bakmadan öncelikle çocuklarımıza bakalım. Onları bir kucaklayalım, sevgimizi ifade edelim. Çünkü onlar bizim her şeyimiz, onlar bizim geleceğimiz. Daha sonra akademik başarı noktasında karnelerini değerlendirelim. Daha sonra beraber işbirliği yapalım. Akademik başarıyı nasıl geliştirebiliriz, o karneyi nasıl okumak gerekiyor konusunda velilerimizin yardım alması gerekiyor. Tatile giriyoruz. Tatil aynı zamanda eğitim öğretim yılının değişik alanlarda devam etmesidir bizim anlayışımıza göre. Tatil ailede devam eder, çevrede devam eder. Biz bu 15 tatillik süre içerisinde velilerimizin planlı bir şekilde çocuklarıyla ilgilenmelerini arzu ediyoruz. Aile birlikteliği çok önemli, büyükleri ziyaret çok önemli. Tatil; zamanın tamamen boş bırakılması değil belki biraz daha normal çalışma takviminden ayrı olan çocukların biraz daha rahat olduğu dönem demek. Ama kitap okumayı bırakmamaları gerekiyor. Çocuklarımızın velilerimiz tarafından sportif faaliyetlere yönlendirilmelerini tavsiye ediyoruz. Sınırsız televizyon ve interneti doğru bulmuyoruz. Muhakkak velilerimizin denetimi altında olmasını bekliyoruz. Tabi okullarımız çocuklarsız boş olacak, 15 gün sonra tekrar şenlenecek. Biz çocuklarımızı bekliyor olacağız. İnşallah acısıyla, tatlısıyla geçmiş olan bu bir dönemin acılarını bir tarafa bırakarak tamamen güzel bir şekilde geçirebilmek için hazırlıklarımızı yapacağız. Kayserimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizi unutmamak lazım, çok fedakarca çalışıyorlar. Onlara da fedakarlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum" şeklinde konuştu.

