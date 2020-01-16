Kayserispor'da Mensah kadro dışı

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
KAYSERİ
16 Ocak 2020 Perşembe
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