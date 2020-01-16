Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
9 Aralık 2019 9 Ocak 2020 tarihleri arasında Nuh Mehmet Baldöktü ve Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 8 okuldan 112 sporcu katıldı.
Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda 1. Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 2. PembeCesarettin Kocatürk Ortaokulu, 3. Erkilet General Emir Ortaokulu ve 4. 50.Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu oldu.
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları düzenlenen tören ile verilirken dereceye giren ilk iki takım 2023 Şubat 2020 tarihleri arasında Grup Müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazandı.
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16 Ocak 2020 Perşembe
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