Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mehsah, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile berabere kalan ve ligde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Oyuncularımızdan Bernard Mensah disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymaması sebebi ile kadro dışı bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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