Okullar Arası Karate Genç (A-B) İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar Arası Genç (AB) Karate Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

14 Ocak 2020 tarihinde İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verilirken dereceye giren sporcular 1516 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Grup Şampiyonasında ilimizi temsil etme hakkı kazandı.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

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