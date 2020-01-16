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Yücel: "Yakut mahallesini cezalandırmaktan vazgeçin" İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım ...

İHA

İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, Yakut mahallesinde yaşayan insanların okula ihtiyacı olduğunu söyleyerek; "Eski fuar alanının lunapark bölgesindeki ticaret alanı hala duruyor. Başkana buradan da ifade ediyoruz; otel yapacaksanız orada otel yapın veya ticaret alanını orada okul alanına dönüştürün. Yakut mahallesini cezalandırmaktan vazgeçin, ihtiyacı olan okulu görmezden gelmeyin" dedi.

Yücel: "Yakut mahallesini cezalandırmaktan vazgeçin" İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel: "Yakut mahallesinde bir referandum yapın; ‘otele mi okula mı ihtiyacınız var’ diye bir sorun"

İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, Yakut mahallesinde yaşayan insanların okula ihtiyacı olduğunu söyleyerek; "Eski fuar alanının lunapark bölgesindeki ticaret alanı hala duruyor. Başkana buradan da ifade ediyoruz; otel yapacaksanız orada otel yapın veya ticaret alanını orada okul alanına dönüştürün. Yakut mahallesini cezalandırmaktan vazgeçin, ihtiyacı olan okulu görmezden gelmeyin" dedi.
Yakut mahallesinin şehrin gelişmekte olan güzide bir bölgesi olduğunu vurgulayan Meclis Üyesi Kazım Yücel, bölge insanının okul ihtiyacı olduğunu söyledi. Yücel; "Yakut mahallesi biliyorsunuz son 20 yıl içerisinde planlanmış ve bugün itibariyle neredeyse yüzde 50’si tamamlanmış bir mahallemiz. Kayseri’nin gelişmekte olan güzide bir bölgesi. Bu bölgenin eski halin bitişiğinde okul alanı olarak bir yer önce planlanıyor. Bu planlanan yer sonra bir zaruriyet nedeniyle ‘kültürel alan’ olarak planlanıyor. sonrasında burası bir kısmı park bir kısmı çok katlı binaya dönüştürülüyor. Yani okul arazisini Yakut mahallesinin elinden belediye imar değişiklikleriyle alıyor. Yine Yakut mahallesini ilgilendiren ikinci bölge, bildiğiniz eski fuarın lunapark diye tabir ettiğimiz bölgesinde yine ‘kültürel alan’ diye bir sosyal alan bırakılıyor. Bu alan, bu mahallede oturan arkadaşlarımızın sosyal alanı olacakken burayı da belediyemiz ticaret alanına dönüştürüyor, hala kullanılıyor. Burası fuar alanından Argıncık’a giderken otopark gibi görünen yer. Üçüncü bir bölgemiz daha var Yakut mahallesinde, tam da göbeği. Bu alan da ‘kültürel alan’ olarak planlanıyor fakat bu alanı da altı dükkan üstü 15 katlı bir binaya dönüştürüyor. Ticaret alanı haricinde bunların hepsini ihale yöntemiyle satıyor, parayı da belediye cebine koyuyor. Bu bölgemizde okul ihtiyacı olduğunu hala görmezden geliyor. Bu bölgemizde okul planlanmış ama belediye bunu değişikliklerle ticarete dönüştürmüş, imarlaştırmış, çok katlı binayla satmış. En son toplantımızda büyükşehirde şuanda bizim bildiğimiz fuar alanının tam yanında olan bir bölgede sosyal alan diye bırakılmış, bu bölge halkının ihtiyacına. Bu bölgeyi de 10 bin metre inşaat alanıyla ticarete dönüştürüyor. İYİ Parti meclis üyeleri olarak buna itiraz ettik. Yakut mahallesinin bütün okul alanlarını yok etmişsiniz. Bu alanın hiç olmazsa yarısını Yakut mahallesinde oturan insanlarımızın çocuklarının okul alanını gelin burada tahsis edelim. Bundan önceki bütün alanları satmışsınız, paraya çevirmişsiniz ve bunu kullanmışsınız. Buradaki halkımız başka bölgelere nakil gösteriyor. Çocuklarını okula kayıt ettirmek için başka bölgelere gidiyorlar. Geçmişte hatalarınız olmuş, burada oturan insanlarımızı okuldan mahrum etmişsiniz, en son getirdiğiniz gündem maddesinde 10 bin metrelik alanın ‘yarısını okul yarısını ticaret alanı yapalım’ dediğimizde belediye başkanımız ‘8 bin metrenin altında okul yeri olmaz, geri kalan yer de otel için anlamlı olmaz. Bizim otele ihtiyacımız var’ dedi. Biz İYİ Parti olarak ‘Otel yapmayalım ama okul yapalım. Halkımızın buna ihtiyacı var, gurur duyarız’ dedik. Ama yine de belediye başkanımız ‘otel ihtiyacımız var, otel olarak oylayalım’ dedi.
"Otel yapmakta kararlıysanız mahallede referandum yapın"
Mahallenin okul ihtiyacının görmezden gelinmemesi gerektiğinin de altını çizen Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Parti olarak çok iyi biliyoruz, sizin okul ihtiyacınız var. Bundan önce okul alanlarınızı belediye imar planı değişiklikleriyle okul alanlarınız çok katlı binalara dönüştürüldü. Bunlar da bir şekilde ihaleyle satıldı, belediyenin kasasına okul arazileriniz nakit olarak döndü. Eski fuar alanının lunapark bölgesindeki ticaret alanı hala duruyor. Başkana buradan da ifade ediyoruz; otel yapacaksanız orada otel yapın veya ticaret alanını orada okul alanına dönüştürün. Yakut mahallesini cezalandırmaktan vazgeçin, ihtiyacı olan okulu görmezden gelmeyin. Çocuklarımız her gün sabah saatlerinde başka mahallelere servisle gitmekten bıktı. Aileler de bunu bütçeleriyle karşılamaktan yoruldu. Eğer hala otel yapmakta kararlıysanız Yakut mahallesinde bir referandum yapın; ‘otele mi okula mı ihtiyacınız var’ diye bir sorun."

KAYSERİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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