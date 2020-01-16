Kayserispor'da lisanslar çıktı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisansları çıktı.

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde kadrosunu güçlendiren Hes Kablo Kayserispor'da yeni futbolcuların lisansları çıktı. Oğuzhan Çapar'dan sonra Muris Mesanovic, Mario Situm ve Kozan Kvrzic'in lisans işlemleri tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, Muris Mesanovic ile 6 aylık, Mario Situm ve Kozan Kvrzic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı Kırmızılı takımda Enver Cenk şahin ile Gustavo'nun da gün içerisinde lisans işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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