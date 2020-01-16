Kaymakam Şahin ve Başkan Altun esnafı ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ile çarşı merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

İş yerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Altun ve Kaymakam Şahin, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi.

Başkan Özkan Altun,"Kaymakamımız ile birlikte ilçe merkezimizde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret edip kolaylıklar diledik. Sayın Kaymakamımızla hemşehrilerimiz ve esnaflarımızla buluşmak üzere sık sık gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem hemşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel hizmetler için bu sohbetlerde çözüm üretiyoruz. Talep ve önerileri bizzat dinliyoruz. Bu şekilde memleketimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Güzel ilçemize ortak akıl, birlik ve dayanışma kültürüyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de esnaf ziyaretlerinde İhtiyaçların tespit edildiğini ve çalışmalarında bu yönde sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'un ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti belirten esnaf ve vatandaşlar ise, "Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız ile bire bir görüşme yaparak taleplerimizi direk olarak kendisine iletebiliyoruz. Biz bu durumdan çok memnunuz. Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza bize zaman ayırdığı için ve özellikle de göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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