MİMER 24 saat Melikgazi'nin hizmetinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MİMER 24 saat Melikgazi'nin hizmetinde

İHA

Melikgazi Belediyesi'nin, vatandaşla arasındaki iletişim köprüsü olan 'Melikgazi İletişim Merkezi' (MİMER) kurulduğu 2017 yılından bu yana Melikgazililerin sorunlarına çözüm buluyor, taleplerini yerine getiriyor.

MİMER 24 saat Melikgazi'nin hizmetinde

Melikgazi Belediyesi’nin, vatandaşla arasındaki iletişim köprüsü olan 'Melikgazi İletişim Merkezi' (MİMER) kurulduğu 2017 yılından bu yana Melikgazililerin sorunlarına çözüm buluyor, taleplerini yerine getiriyor.
Melikgazi İletişim Merkezi’ne 3 yılda 41 bin dilekçe, 78 bin 290 telefon, 7 bin mail, 41 bin dilekçe, 44 bin şahsen, 6 bin sosyal medya başvurusu üzerinden müracaat yapıldı. Melikgazi İletişim Merkezi’nin kısa sürede benimsendiğini, takdir gördüğünü, çözüm sunucu birim olarak referans gösterildiğini bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üç yıl da tüm başvuruların kısa sürede ilgili birimlerce çözüme ulaştırıldığını söyledi. 2017 yılında faaliyete geçen ve Melikgazililere her konuda yol göstermeyi amaçlayan Melikgazi İletişim Merkezi kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan tüm sorun, görüş ve talepleri, çözülmesi için ilgili birimlere iletiyor, takibini yapıyor ve sonucu hakkında da vatandaşa, tercih ettiği iletişim aracıyla bilgilendirme sağlıyor. Melikgazi İletişim Merkezinin çeşitli hizmet çeşitleri ve imkanları ile 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;
“Melikgazi İletişim Merkezi 2 Ocak 2017 yılı ayında hizmete sunuldu. Ancak kısa sürede takdir topladı. Çözümleri ve hizmetleri ile referans gösteriliyor. Sabah saat 08.00 ile saat 17.00 arası bizzat başvuru yapılabiliyor. Ancak hizmet saat 17.00’den sonra da devam ediyor. Gün boyunca 252 13 33 nolu telefon ile ulaşılabilir. Melikgazi Belediyesi www.melikgazi.bel.tr adresi üzerinden form doldurularak veya 0530 253 91 91 watsApp hattından da hizmet verilmekte. İletişim merkezi Melikgazi adeta çözüm merkezi olmaktadır. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı bir şekilde çözüm sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."

KAYSERİ

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kız kardeşinin erkek arkadaşını tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Kız kardeşinin erkek arkadaşını tüfekle yaraladı
Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri, Akıllı Şehir Uygulamalarında Örnek Bir Şehir"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri, Akıllı Şehir ...
Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’yi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’yi anlattı
Kaymakam Şahin ve Başkan Altun esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin ve Başkan Altun esnafı ziyaret etti
Kayserispor'da lisanslar çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da lisanslar çıktı
Yücel: "Yakut mahallesini cezalandırmaktan vazgeçin" İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel: "Yakut mahallesinde bir referandum yapın; ‘otele mi okula mı ihtiyacınız var’ diye bir sorun"
YEREL HABERLER Yücel: "Yakut mahallesini cezalandırmaktan ...
‘Temel Aile Bilinci Eğitimi’ seminerleri devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Temel Aile Bilinci Eğitimi’ seminerleri devam ediyor
Okullar Arası Karate Genç (A-B) İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar Arası Karate Genç (A-B) İl Birinciliği ...
Kayserispor'da Mensah kadro dışı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Mensah kadro dışı
Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı
Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği ...
İl Müftüsü Güven’den Hacılar İlçe Müftüsüne ziyaret
YEREL HABERLER İl Müftüsü Güven’den Hacılar İlçe Müftüsüne ziyaret
İl Müftüsü Güven, Melikgazi İlçe Müftülüğü Personel Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER İl Müftüsü Güven, Melikgazi İlçe Müftülüğü Personel ...
Okullar Arası Genç A Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar Arası Genç A Kız Voleybol İl Birinciliği ...
‘Uluslararası İlahiyat Fakültesi’ öğrencilerinden İl Müftüsü Güven’e ziyaret
YEREL HABERLER ‘Uluslararası İlahiyat Fakültesi’ öğrencilerinden İl ...
Kayseri'de 309 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: "Çocuklarımız evlere geldiği zaman karneye bakmadan öncelikle onları bir kucaklayalım" "Tatilde sınırsız televizyon ve interneti doğru bulmuyoruz"
YEREL HABERLER Kayseri'de 309 bin öğrenci karne heyecanı ...
Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikram etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler ...
Kayserispor Fenerbahçe'ye kaybetmiyor
YEREL HABERLER Kayserispor Fenerbahçe'ye kaybetmiyor
Kayserispor'a yeni stoper Ömer Memiş 4,5 yıllık imzaladı
YEREL HABERLER Kayserispor'a yeni stoper Ömer Memiş 4,5 yıllık ...
Oğuzhan Çapar'ın lisansı çıkartıldı
YEREL HABERLER Oğuzhan Çapar'ın lisansı çıkartıldı
BAL’da Kayseri derbisi Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor karşılaşacak
YEREL HABERLER BAL’da Kayseri derbisi Talasgücü Belediyespor ile ...
Çağatay Polatdemir, Karaman Belediyespor'a transfer oldu
YEREL HABERLER Çağatay Polatdemir, Karaman Belediyespor'a transfer ...
Berna Gözbaşı: "Transfer yasağını kaldırttım" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "O haini herkes bilecek"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Transfer yasağını ...
Kayseri’de ‘Sahne Sanatı Olarak Öğretmenlik’ konulu konferans düzenlendi Prof. Dr. Ayhan Aydın: “Herkesin bildiğini tekrar ederek eğitimci olunmaz”
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Sahne Sanatı Olarak Öğretmenlik’ konulu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X