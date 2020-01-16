Kız kardeşinin erkek arkadaşını tüfekle yaraladı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde lise öğrencisi K.Ç (16) kız kardeşinin erkek arkadaşı C.Ç.'yi av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dadaloğlu mahallesinde meydana geldi. K.Ç., aynı mahallede oturan arkadaşı C.Ç.'yi, kız kardeşiyle arkadaşlık etmemesi için uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışmada K.Ç., C.Ç.'yi babasına ait av tüfeği ile ateş ederek yaraladı. C.Ç., çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken K.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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