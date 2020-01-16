Sendikaların Kayseri Şube Başkanları Kayseri Şeker'de

Türkİş Konfederasyonuna bağlı sendikaların Kayseri Şube Başkanları Kayseri Şeker’e gelerek, Başkan Akay’ı ziyaret ettiler. Kayseri Şeker’in başarılı geçen pancar alım kampanyası ile ilgili de bilgiler alan sendika başkanları, Kayseri Şeker’in istihdama ve ekonomiye olan katkısından dolayı Başkan Akay’ı ve ekibini tebrik ettiler. Günün diğer ziyaretçileri ise Mahzeminli genç çiftçiler oldu. Çiftçiler, Kayseri Şeker’in ve Başkan Akay’ın genç çiftçilere verdiği önemden dolayı kendisine teşekkürlerini ilettiler.

Kayseri Şeker’de gerçekleşen ziyarete, Türkİş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi ve Koopİş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, Şekerİş Şube Başkanı İbrahim Dayı, Tesİş Sendikası Şube Başkanı Hasan Aydın, Teksif Sendikası Şube Başkanı Metin Ateş, Yolİş Sendikası 1 ve 2 No'lu Şube Başkanları Yaşar Ayerdem ve Atilla Özmel, Türk Haberİş Sendikası Şube Başkanı Suat Esmer, Sağlıkİş Sendikası Şube Başkanları Mehmet Hareket ve Sinan Yıldız, Belediyeİş Sendikası Şube Başkanı Soner Salcanlıer, Güvenlikİş Sendikası Şube Başkanı Ömer Ceylan, Harbİş Sendikası Başkanı Özgür Özsoy ve Tarımİş Sendikası Şube Başkanı Sinan Ergün Başkan Akay ile bir araya geldiler.

Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları Kazım Duygulu, İsmail Gedik ve Sırrı Doğanlı’nın da katıldığı ziyarette Başkan Hüseyin Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’de çeşitli sektörlerde görev yapan çalışanların dileklerini dinlemek, şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma azmini ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını korumak için sorumluluk üstlenmiş tüm sendika başkanlarının görevlerindeki öneme vurgu yaptı.

Günün diğer ziyaretçileri ise Mahzemin’in genç çiftçileri oldu. Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’ne bağlı Mahzemin Mahallesi’nde pancar ekimi yapan genç çiftçiler, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, genç çiftçilere olan desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Akay ise sürdürülebilir bir tarım hedefinde, genç çiftçilere destek olmanın kendileri adına çok önemli bir hedef olduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde hayata geçirmek için üzerinde çalıştıkları projeler neticesinde, genç çiftçilerin ve tüm bölge çiftçilerinin yararına önemli adımlar atacaklarını kaydetti.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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