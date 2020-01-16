Psikolojik sorunları olan şahıs, polisi harekete geçirdi

Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs çevreye zarar verince polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy mahallesi Dağyeli caddesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.K isimli şahıs oturduğu ikamette kendine ve evdeki eşyalara zarar verdi. Müdahale için olay yerine gelen 112 ambulansına da zarar veren şahsı sakinleştirmek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan şahıs olay yerine çağrılan psikoloğun uzun çabalarının ardından evden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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