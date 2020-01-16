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2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İHA

2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Şehmus Günaydın, düzenlenen 2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katılarak Kayseri'de 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, adli birimler, emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadele konusunda 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, bu konunun sadece Kayseri açısından değil ülke açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Okullarda gençlere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarının ilgili kurumlar tarafından yapıldığını ifade eden Vali Günaydın, “ Özellikle okullarımızda öğrencilerimizin bu konuda bilgilendirilmeleri yönünde ilgili kurumlarımızın çalışmaları devam ediyor. En faydalı ve etkili yöntem gençlerimizi bu illete bulaşmadan bunu engellemek. Bu konuda görevli kurumlarımız iş birliği içerisinde bu çalışmaları yürütüyorlar. İlçelerimizde de Kaymakamlarımız aynı anlayışla bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz devam ettirecekler. Emniyet güçlerimizin de bu konudaki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca vatandaşlarımızın katkı ve destekleri önemli.” diye konuştu.
“MADDE KULLANANLARIN TEDAVİ EDİLMESİ OLAYIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI”
Vali Günaydın, uyuşturucu ile mücadele konusunda tedavi sürecinin de bu olayın önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.
Konu ile ilgili kurumlarla, birlikte çalışma anlayışıyla hareket edildiği zaman ortaya konulan çalışmaların sonuç vereceğine inandığını ifade eden Vali Günaydın, tedavi süreci ve sonrasında yapılacak çalışmaların gençleri tekrardan topluma kazandırma bakımından önemli olduğunu belirtti.
Talas’taki eski açık cezaevi yerine yapılacak tedavi merkezi ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Vali Günaydın, “Talas’ta eski açık ceza evi ile ilgili bir çalışmamız var. Bu konuda projemiz hazır. Bizim açık cezaevi ilgili tüm prosedürleri tamamlayıp süratle inşaat aşamasına geçmemiz lazım. Bu binayı da süratle tamamlamak istiyoruz.” dedi.
Vali Günaydın, konuşmasının sonunda Kayseri'de bulunan ve uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük öneme sahip olan metruk binalara da değinerek, bu binalar konusunda gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.
2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, ilgili kurumların yaptıkları sunumların ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

KAYSERİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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