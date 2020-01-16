10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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KAYSERİ'de kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö., Pınarbaşı ilçesinde babasına ait evde yakalandı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten adam yaralama' ve 'basit yaralama' suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö.'nün babasına ait evde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve düzenledikleri baskında V.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen V.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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