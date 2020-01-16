Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, ellerinde tarihi eser olan ve satacakları bilgisine ulaşılan K.T. ve F.Y. adlı iki şüphelinin iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada, henüz hangi dönemlere ait olduğu bilinmeyen 2 adet kartal figürlü kupa, 1 adet aslan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü vazo, 1 adet mavi matara, 4 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 95 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet kehribar obje, 3 adet tespih ucu, 1 adet cam şişe, 1 adet süs taşı, 5 adet zincir, 1 adet bileklik, 1 adet gramofon iğnesi, 10 adet kitap, 6 adet küp ve 1 adet el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.T. ve F.Y., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



KAYSERİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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